Сборная Тринидада и Тобаго сыграла вничью с Гаити на ЗК КОНКАКАФ, Ливай Гарсия не забил

В ночь с 19 на 20 июня мск на поле стадиона «Шелл Энерджи» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился матч 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Тринидада и Тобаго и Гаити. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

На 39-й минуте прямую красную карточку получил центральный защитник гаитянцев Жан Кевин Дюверн. На 49-й минуте нападающий сборной Гаити Францди Пьерро открыл счёт, несмотря на численное меньшинство своей команды. На 68-й минуте центральный защитник Тринидада Джастин Гарсия забил ответный гол.

В стартовом составе тринидадцев на поле вышел нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия. Форвард провёл на поле 90 минут, не отметившись результативными действиями, после чего был заменён.

После двух туров Гаити и Тринидад и Тобаго занимают третье и четвёртое места в группе D, набрав по одному очку.

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