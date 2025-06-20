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Пари Сен-Жермен — Ботафого. Прямая трансляция
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04:00 Мск
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«ПСЖ» — «Ботафого» на КЧМ-2025: бразильцы открыли счёт на 36-й минуте

«ПСЖ» — «Ботафого» на КЧМ-2025: бразильцы открыли счёт на 36-й минуте
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Бразильский «Ботафого» вышел вперёд в матче 2-го тура группы B клубного чемпионата мира — 2025 с французским «ПСЖ», который проходит в эти минуты на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене (США, штат Калифорния). На 36-й минуте счёт открыл нападающий Игор Жезус.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
2-й тайм
0 : 1
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Жезус – 36'    

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов остался в запасе французского клуба.

Ранее в 1-м туре «ПСЖ» разгромил со счётом 4:0 мадридский «Атлетико», «Ботафого» с результатом 2:1 переиграл американский «Сиэтл Саундерс». Победа парижан над «Ботафого» досрочно гарантирует победителю Лиги чемпионов прошедшего сезона-2024/2025 выход в 1/8 финала КЧМ-2025.

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