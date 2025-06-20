«ПСЖ» — «Ботафого» на КЧМ-2025: бразильцы выигрывают со счётом 1:0 после первого тайма

В эти минуты на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене (США, штат Калифорния) проходит матч 2-го тура группы B клубного чемпионата мира — 2025 между французским «ПСЖ» и бразильским «Ботафого». После первого тайма с результатом 1:0 впереди южноамериканцы, на 36-й минуте счёт открыл нападающий Игор Жезус.

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов остался в запасе французского клуба.

Ранее в 1-м туре «ПСЖ» разгромил со счётом 4:0 мадридский «Атлетико», «Ботафого» с результатом 2:1 переиграл американский «Сиэтл Саундерс». Победа парижан над «Ботафого» досрочно гарантирует победителю Лиги чемпионов прошедшего сезона-2024/2025 выход в 1/8 финала КЧМ-2025.

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