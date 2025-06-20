Месси высказался о своём победном голе со штрафного в матче с «Порту» на КЧМ-2025

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о своём голе со штрафного в матче 2-го тура клубного чемпионата мира с «Порту» (2:1).

«Я видел, что вратарь находится в центре ворот, было бы трудно его обойти. Я воспользовался пространством, которое он оставил в центре, не прикрывая свою штангу так сильно», — приводит слова Месси Bolavip.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ранее сообщалось, что Месси забил 68-й гол со штрафного в карьере в матче 2-го тура группы А клубного чемпионата мира с «Порту» (2:1).

После двух встреч группового этапа «Интер Майами» набрал четыре очка и занимает второе место в группе А. «Порту» с одним очком располагается на третьей строчке. В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Палмейрасом», а «Порту» сыграет с «Аль-Ахли».