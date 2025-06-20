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ПСЖ – Ботафого, результат матча 20 июня 2025, счет 0:1, Клубный ЧМ по футболу 2025

«ПСЖ» неожиданно проиграл «Ботафого» во 2-м туре КЧМ-2025, Сафонов остался в запасе
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В ночь с 19 на 20 июня мск на поле стадиона «Роуз Боул» в Пасадене (США, штат Калифорния) завершился матч 2-го тура группы B клубного чемпионата мира — 2025 между французским «ПСЖ» и бразильским «Ботафого». Со счётом 1:0 победу одержал клуб из Рио-де-Жанейро.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Жезус – 36'    

Единственный гол в этой встрече был забит на 36-й минуте, его автором стал нападающий бразильцев Игор Жезус. Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов остался в запасе французского клуба.

«Ботафого» с шестью очками возглавил турнирную таблицу группы B. «ПСЖ» с тремя очками остался на втором месте, столько же у находящегося на третьей строчке «Атлетико». Замыкает квартет с 0 очков «Сиэтл Саундерс».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

Видео: Беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в ЛЧ

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