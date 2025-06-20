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«Барселона» заинтересована в 19-летнем вингере «Копенгагена» — Фабрицио Романо

«Барселона» заинтересована в 19-летнем вингере «Копенгагена» — Фабрицио Романо
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«Барселона» проявляет интерес к крайнему нападающему «Копенгагена» Руни Барджи. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, каталонский клуб уже вышел на связь с командой из Дании для предварительного обсуждения возможного трансфера 19-летнего футболиста.

На Барджи также претендует «Порту» — португальцы направили официальное предложение ещё две недели назад.

Из-за разрыва крестообразной связки в сезоне-2024/25 шведский вингер провёл лишь пять матчей в чемпионате Дании. В предыдущем сезоне он отыграл 23 встречи и забил семь голов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Барджи в € 7,5 млн.

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