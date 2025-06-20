Пресс-служба «МЮ» опубликовала пост о главном тренере Рубене Амориме

Официальный аккаунт «Манчестер Юнайтед» в социальной сети X опубликовал пост о главном тренере команды — 40-летнем португальце Рубене Амориме.

«Готов возглавлять нас в своём первом полном сезоне!» — гласит подпись к фотографии Аморима, опубликованной пресс-службой «красных дьяволов» в социальной сети.

40-летний Рубен Аморим возглавил «МЮ» в ноябре 2024 года, оставив ради этого поста лиссабонский «Спортинг», где работал в течение четырёх лет и восьми месяцев. В 42 матчах под его руководством во всех турнирах манкунианцы одержали 16 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

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