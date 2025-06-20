Стало известно, когда «Ливерпуль» объявит о подписании Вирца

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц приближается к трансферу в «Ливерпуль». Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, 22-летний немецкий футболист успешно прошёл первую часть медицинского осмотра для английского клуба.

Вторая часть медицинского обследования запланирована на утро пятницы, 20 июня. После этого Вирц подпишет контракт, рассчитанный до 2030 года.

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» выплатит за игрока £ 100 млн фиксированной суммой, а ещё £ 16,5 млн — в виде бонусов.

В минувшем сезоне Вирц принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 12 результативных передач.