Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты игрового дня с 19 на 20 июня

Сегодня, в ночь с 19 на 20 июня мск, завершился пятый игровой день клубного чемпионата мира по футболу — 2025, в рамках которого состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 19 на 20 июня (время — московское):

«Палмейрас» — «Аль-Ахли» — 2:0;

«Интер Майами» — «Порту» — 2:1;

«Сиэтл Саундерс» — «Атлетико» — 1:3;

«ПСЖ» — «Ботафого» — 0:1.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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