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Коул Палмер объяснил, почему прилетел в США в медицинской маске

Коул Палмер объяснил, почему прилетел в США в медицинской маске
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Полузащитник «Челси» Коул Палмер назвал причину, по которой он прилетел на клубный чемпионат мира в США в медицинской маске. Главный тренер лондонской команды Энцо Мареска заявил, что это был розыгрыш от игрока сборной Англии.

Фото: The Sun

Фото: The Sun

«Это была не шутка, мне просто не нравится запах самолётов. Вот почему я ношу маску. Ничего больше. Энцо не знает, я ему не говорил, но он и не спрашивал», — приводит слова Палмера The Sun.

В прошедшем сезоне АПЛ Палмер провёл 37 матчей, в которых забил 15 голов и сделал восемь результативных передач. Контракт 23-летнего англичанина с «Челси» рассчитан до 30 июня 2033 года.

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