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Саудовская Аравия — США, результат матча 20 июня 2025, счет 0:1, 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборная США победила Саудовскую Аравию и досрочно вышла в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ
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В ночь с 19 на 20 июня мск на поле стадиона «Кью-ту» в Остине (США, штат Техас) завершился матч 2-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ в группе D между сборными Саудовской Аравии и США. Встреча закончилась минимальной победой американской сборной — 1:0.

Единственный гол на 63-й минуте игры забил центральный защитник звёздно-полосатых Крис Ричардс.

Сборная США набрала в двух турах группового этапа шесть очков и гарантировала себе выход в 1/4 финала турнира. Саудовская Аравия с тремя очками занимает второе место. В активе национальных команд Гаити и Тринидада и Тобаго по одному набранному очку.

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