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Расписание матчей Клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 20 июня 2025

Расписание матчей клубного чемпионата мира — 2025 на 20 июня
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20 июня и в ночь на 21 июня мск пройдут четыре матча 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием шестого игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 20 на 21 июня (время — московское):

19:00. «Бенфика» — «Окленд Сити»;
21:00. «Фламенго» — «Челси»;
1:00. «Лос-Анджелес» — «Эсперанс»;
4:00. «Бавария» — «Бока Хуниорс».

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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