Главный тренер «Ботафого» прокомментировал победу над «ПСЖ»

Главный тренер «Ботафого» Ренато Пайва поделился эмоциями от победы над «ПСЖ» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

«Мы победили «ПСЖ» их же оружием — сыграли как единая команда, все вместе оборонялись и атаковали. В этом и заключается главный секрет «ПСЖ» — они побеждают благодаря командной игре. Эта команда «ПСЖ» — урок для всего футбольного мира.

Я сказал своим ребятам: просто будьте командой, получайте удовольствие, играйте вместе, атакуйте и защищайтесь вместе. Мы показали качество бразильских игроков и тренеров. Эта победа — заслуга всех наставников, которые работают в Бразилии с талантливыми футболистами», — приводит слова Пайвы официальный сайт ФИФА.