Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Окленд Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Ботафого» прокомментировал победу над «ПСЖ»

Главный тренер «Ботафого» прокомментировал победу над «ПСЖ»
Комментарии

Главный тренер «Ботафого» Ренато Пайва поделился эмоциями от победы над «ПСЖ» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Жезус – 36'    

«Мы победили «ПСЖ» их же оружием — сыграли как единая команда, все вместе оборонялись и атаковали. В этом и заключается главный секрет «ПСЖ» — они побеждают благодаря командной игре. Эта команда «ПСЖ» — урок для всего футбольного мира.

Я сказал своим ребятам: просто будьте командой, получайте удовольствие, играйте вместе, атакуйте и защищайтесь вместе. Мы показали качество бразильских игроков и тренеров. Эта победа — заслуга всех наставников, которые работают в Бразилии с талантливыми футболистами», — приводит слова Пайвы официальный сайт ФИФА.

Материалы по теме
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android