«Фламенго» — «Челси»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

В пятницу, 20 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года, в котором бразильский «Фламенго» встретится с английским «Челси». Команды будут играть на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, команды разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.