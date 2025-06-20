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«История ещё не закончилась». Капитан «Ботафого» — после победы над «ПСЖ»

«История ещё не закончилась». Капитан «Ботафого» — после победы над «ПСЖ»
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Капитан «Ботафого» Марлон Фрейтас прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Жезус – 36'    

«Зная, что «ПСЖ» — великая команда, мы понимали: нужно выложиться больше обычного. Возможно, для многих у «Ботафого» был всего 1% шансов на победу. Но для нас 1% — это уже много. Так было и в Кубке Либертадорес, и мы справились. История ещё не закончена — нам нужно продолжать её писать», — приводит слова Фрейтаса официальный сайт ФИФА.

«Ботафого» занимает второе место в группе B после двух туров, имея на счету шесть очков. В следующем матче бразильская команда сыграет против «Атлетико».

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