«История ещё не закончилась». Капитан «Ботафого» — после победы над «ПСЖ»

Капитан «Ботафого» Марлон Фрейтас прокомментировал победу над «ПСЖ» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

«Зная, что «ПСЖ» — великая команда, мы понимали: нужно выложиться больше обычного. Возможно, для многих у «Ботафого» был всего 1% шансов на победу. Но для нас 1% — это уже много. Так было и в Кубке Либертадорес, и мы справились. История ещё не закончена — нам нужно продолжать её писать», — приводит слова Фрейтаса официальный сайт ФИФА.

«Ботафого» занимает второе место в группе B после двух туров, имея на счету шесть очков. В следующем матче бразильская команда сыграет против «Атлетико».