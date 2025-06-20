Корнеев оценил игру Алексея Батракова за «Локомотив» в минувшем сезоне

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об игре полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в прошедшем сезоне.

«Батраков ещё в начале своего пути. Тем не менее парень уже показал, что он может. И он достаточно стабилен, несмотря на то что за ним уже немножко персонально присматривают. Пусть его статистика по ходу сезона немного сбилась, он остался лидером «Локомотива», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Батраков в минувшем сезоне провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и сделал 10 результативных передач.

9 июня «Локомотив» подписал новый контракт с 20-летним футболистом, рассчитанный до 2029 года.