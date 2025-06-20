«Как можно отказать «Локомотиву»? Я хотел попасть в топ‑клуб». Руденко — о новом контракте

Новичок «Локомотива» нападающий Александр Руденко прокомментировал заключение соглашения с железнодорожниками.

«Как можно отказать такому клубу, как «Локомотив»? Я хотел попасть в топ‑клуб, стремился к этому. Наконец‑то это произошло. Общались с Антоном Митрюшкиным перед трансфером, мы с ним в хороших отношениях. Думаю, что быстро впишусь в коллектив», — сказал Руденко в эфире телеканала «Матч ТВ».

19 июня было официально объявлено о подписании контракта сроком на три года между московским «Локомотивом» и нападающим Александром Руденко. С февраля 2022 года форвард выступал за подмосковные «Химки», в прошедшем сезоне на его счету 35 матчей во всех турнирах, семь голов и три результативных паса.

При этом «Локомотиву» установлен запрет на регистрацию новичков в течение трёх трансферных окон из-за не урегулированного вопроса по выплатам ФК «Мариуполь». В прошедшем сезоне красно-зелёные заняли шестое место, набрав 53 очка в 30 матчах РПЛ.

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