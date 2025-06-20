Луис Энрике отреагировал на поражение «ПСЖ» от «Ботафого» на клубном чемпионате мира

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике объяснил поражение парижской команды от «Ботафого» (0:1) в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира.

«Конечно, есть чувство разочарования. Это был очень напряжённый матч — «Ботафого» оборонялся очень организованно, лучше, чем почти все команды в нашем чемпионате и даже в Лиге чемпионов. С самого начала было тяжело, и в итоге — всё закономерно.

Игра против нас — дополнительная мотивация для соперников. Нам нужно прибавлять. Мы говорили об этом ещё в начале недели, и это нормально — сталкиваться с трудностями», — приводит слова Энрике официальный сайт «ПСЖ».

«ПСЖ» занимает второе место в группе B после двух туров, имея на счету три очка. Следующий матч парижане проведут 23 июня против «Сиэтла».