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Бавария — Бока Хуниорс: во сколько начало матча клубного ЧМ по футболу 2025, где смотреть прямую трансляцию

«Бавария» — «Бока Хуниорс»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию
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В ночь с 20 на 21 июня мск 2025 года в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года в группе C сыграют мюнхенская «Бавария» и аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Встреча состоится на стадионе «Хард-рок» в Майами-Гарденс (США, штат Флорида). Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 04:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру «Бавария» — «Бока Хуниорс» покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После 1-го тура мюнхенцы, разгромившие со счётом 10:0 новозеландский «Окленд Сити», единолично лидируют в группе C. Второе и третье места с одним очком делят «Бока Хуниорс» и лиссабонская «Бенфика», которые в очной встрече сыграли вничью со счётом 2:2.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025

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