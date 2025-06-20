«Бавария» — «Бока Хуниорс»: во сколько начало матча клубного ЧМ, где смотреть трансляцию

В ночь с 20 на 21 июня мск 2025 года в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года в группе C сыграют мюнхенская «Бавария» и аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Встреча состоится на стадионе «Хард-рок» в Майами-Гарденс (США, штат Флорида). Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

В прямом эфире игру «Бавария» — «Бока Хуниорс» покажет онлайн-кинотеатр Okko.

После 1-го тура мюнхенцы, разгромившие со счётом 10:0 новозеландский «Окленд Сити», единолично лидируют в группе C. Второе и третье места с одним очком делят «Бока Хуниорс» и лиссабонская «Бенфика», которые в очной встрече сыграли вничью со счётом 2:2.

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