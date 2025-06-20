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В администрации Новороссийска сообщили о расходах на модернизацию стадиона «Центральный»

Администрация муниципального образования город-герой Новороссийск ответила на запрос «Чемпионата» относительно ситуации, сложившейся вокруг главной городской арены. Напомним, именно несоответствие стадиона «Центральный» требованиям сертификации арен в РПЛ стало причиной недопуска «Черноморца» в стыковые матчи.

«По итогу сезона ФК «Черноморец» занял третье место, при этом в связи с отсутствием домашней арены, которая подходит под требования Российского футбольного союза, данный клуб не получил лицензию для игры в Премьер-Лиге. Вопросами согласования стадионов в Сочи и Краснодаре занимался ФК «Черноморец».

Администрация является балансодержателем стадиона «Центральный», который в настоящее время является домашней ареной ФК «Черноморец».

Начиная с 2023 года муниципальное образование город-герой Новороссийск ежегодно выделяет 69 млн рублей на модернизацию стадиона «Центральный», при этом общий бюджет проекта составляет 200 млн рублей.

Выполненные работы на стадионе «Центральный»:

1. Техническое оснащение:

— Установлено новое видеотабло.

— Заменено футбольное поле на искусственное покрытие высшего качества с международным сертификатом.

— Смонтировано более 102 камер видеонаблюдения.

— Установлены 25 рамок металлодетекторов.

— Приобретены 12 анализаторов и 11 локализаторов взрывчатых веществ.

2. Безопасность:

— Устранены все замечания по антитеррористической защищённости.

— Установлена охранно-тревожная сигнализация по периметру.

— Смонтировано охранное освещение внешнего периметра.

— Выполнен монтаж въездного автомобильного КПП.

— Выполнены все предписания по приказу МВД №1092.

3. Комфорт и инфраструктура:

— Увеличение количества входных групп (западная и южная трибуны).

— Приобретены 3000 новых сидений.

— Установлены скамейки запасных повышенной комфортности (соответствие регламенту Первой лиги).

— Размещены модульные туалеты (по требованиям РФС).

4. Текущие работы:

— Замена осветительных приборов на мачтах искусственного освещения.

Таким образом, стадион «Центральный» со стороны муниципального образования город-герой Новороссийск значительно модернизирован. На данном стадионе улучшены безопасность, комфорт и техническое оснащение, что соответствует современным стандартам проведения соревнований», — сообщил корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко заместитель главы муниципального образования город-герой Новороссийск Александр Гавриков.

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