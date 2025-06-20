Сегодня, 20 июня, состоятся два матча чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года. Турнир проходит в Румынии. В нём принимают участие восемь национальных команд, разделённых на две группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы U19 20 июня (время — московское):

20:00. Группа В. Нидерланды — Англия;

20:00. Группа В. Норвегия — Германия.

Действующим чемпионом Европы до 19 лет является юношеская сборная Испании. В финале турнира 2024 года испанцы обыграли Францию со счётом 2:0. Чемпионат Европы среди юношей — 2024 прошёл в Северной Ирландии.