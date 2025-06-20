Симеоне прокомментировал первую победу «Атлетико» на клубном ЧМ

Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о победе в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с американским «Сиэтл Саундерс» (3:1).

«В первом тайме мы создали много моментов, и команда играла очень хорошо в первые 30 минут. Затем их гол поставил победу под сомнение, но команда знала, как действовать, и я доволен победой», — приводит слова Симеоне официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.

Ранее в матчах 1-го тура клубного чемпионата мира «Сиэтл Саундерс» уступил бразильскому «Ботафого» со счётом 1:2, а «Атлетико» проиграл французскому «Пари Сен-Жермен» — 0:4.