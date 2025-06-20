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Симеоне прокомментировал первую победу «Атлетико» на клубном ЧМ

Симеоне прокомментировал первую победу «Атлетико» на клубном ЧМ
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Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о победе в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира с американским «Сиэтл Саундерс» (3:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 01:00 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл, США
Окончен
1 : 3
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Барриос – 11'     0:2 Витсель – 47'     1:2 Русняк – 50'     1:3 Барриос – 55'    

«В первом тайме мы создали много моментов, и команда играла очень хорошо в первые 30 минут. Затем их гол поставил победу под сомнение, но команда знала, как действовать, и я доволен победой», — приводит слова Симеоне официальный сайт ФИФА со ссылкой на DAZN.

Ранее в матчах 1-го тура клубного чемпионата мира «Сиэтл Саундерс» уступил бразильскому «Ботафого» со счётом 1:2, а «Атлетико» проиграл французскому «Пари Сен-Жермен» — 0:4.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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