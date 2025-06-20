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Адвокат Добровинский — о задержании Соболева: у «Торпедо» есть серьёзные враги

Адвокат Добровинский — о задержании Соболева: у «Торпедо» есть серьёзные враги
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Известный адвокат Александр Добровинский высказался о задержании владельца «Торпедо» Леонида Соболева.

— Мой коллега виделся с Соболевым, общался. Он находится на Петровке, 38. У меня всегда благоприятные прогнозы. Иначе это не прогнозы, а некролог.

— А относительно дальнейшей судьбы «Торпедо» какие предчувствия?
— Выяснилось, что у «Торпедо» есть серьёзные враги. С этим надо будет считаться. А дальше уже многое будет зависеть от нас, от позиции команды, от РФС. Но враги серьёзные.

— Не готовы их назвать?
— Ну нет, конечно. Все и так всё знают. Но я как адвокат не могу их публично называть. Я — знаю. Как говорили в римском праве, «ищи, кому это выгодно», — сказал Добровинский корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова.

Автозаводцы завершили сезон-2024/2025 на втором месте в Первой лиге, набрав 65 очков в 34 матчах, и напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

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