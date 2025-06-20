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Бубнов высказал мнение, стоит ли Кисляку переходить из ЦСКА в «Фенербахче»

Бубнов высказал мнение, стоит ли Кисляку переходить из ЦСКА в «Фенербахче»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном трансфере полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка в турецкий «Фенербахче». Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры по цене перехода.

«Стоит ли Кисляку переходить в это трансферное окно? Ни в коем случае.

Против? Конечно, категорически против. К Моуринью? А что Моуринью? Если бы он к Гвардиоле пошёл…» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 чемпионата России Матвей Кисляк провёл 22 матча, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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