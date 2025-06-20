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Александр Бубнов ответил, у кого сильнее состав — у «Спартака» или у «Динамо»

Александр Бубнов ответил, у кого сильнее состав — у «Спартака» или у «Динамо»
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Бывший футболист Александр Бубнов ответил на вопрос о сравнении составов московских «Спартака» и «Динамо».

«У кого состав сильнее — у «Спартака» или у «Динамо»? У «Спартака». Вот будет матч «Спартак» — «Динамо». Рубка будет, умирать будут и те, и другие… «Спартак» играть будет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место. Команда Деяна Станковича набрала 57 очков за 30 матчей. «Динамо» расположилось на пятой строчке, заработав 56 очков. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар», на счету которого 67 очков.

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