Александр Бубнов ответил, у кого сильнее состав — у «Спартака» или у «Динамо»

Бывший футболист Александр Бубнов ответил на вопрос о сравнении составов московских «Спартака» и «Динамо».

«У кого состав сильнее — у «Спартака» или у «Динамо»? У «Спартака». Вот будет матч «Спартак» — «Динамо». Рубка будет, умирать будут и те, и другие… «Спартак» играть будет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место. Команда Деяна Станковича набрала 57 очков за 30 матчей. «Динамо» расположилось на пятой строчке, заработав 56 очков. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар», на счету которого 67 очков.