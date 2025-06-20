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Бубнов назвал тренеров, которых не хотят видеть у себя в клубе болельщики «Спартака»

Бубнов назвал тренеров, которых не хотят видеть у себя в клубе болельщики «Спартака»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказал мнение, каких тренеров не хотят видеть в своём клубе болельщики московского «Спартака».

— Как вы считаете, болельщики «Спартака» разочарованы тем фактом, что Карпин — именно в «Динамо»?
— Нет. Знаете, кого не хотят видеть спартаковские болельщики? Черчесова и Карпина, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского «Динамо». Теперь он совмещает работу в «Динамо» со сборной России.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял четвёртое место. Команда Деяна Станковича набрала 57 очков за 30 матчей.

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