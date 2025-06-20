Источник: руководство «Торпедо» пыталось надавить на арбитра Максима Перезву

Руководство московского «Торпедо» обвиняют в попытке давления на арбитра Максима Перезву. Об этом сообщил телеграм-канал Sport Baza.

Ранее сообщалось, что владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова задержали по уголовному делу из-за попытки дачи взятки судье за принятие решения в пользу клуба. Отмечается, что по версии следствия именно Максима Перезву Соболев и Скородумов пытались убедить организовать необходимый результат.

В 2025 году Перезва трижды обслуживал домашние матчи «Торпедо»: 22 марта — с московской «Родиной» (0:0), 21 апреля — с екатеринбургским «Уралом» (1:1) и 11 мая — с ярославским «Шинником» (1:0).