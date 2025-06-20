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Генсек РФС Митрофанов: «Химки» обладали неплохим потенциалом, но сами себя уничтожили

Генсек РФС Митрофанов: «Химки» обладали неплохим потенциалом, но сами себя уничтожили
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о закрытии футбольного клуба «Химки».

«Химки» оставили о себе разные впечатления. То, как они закрылись, впечатление плохое. Они сами себя уничтожили. Клуб с определённой историей, который обладал неплохим потенциалом для развития, но он его упустил», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

24 мая Российский футбольный союз официально отказал подмосковным «Химкам» в лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ. 28 мая апелляционный комитет РФС отклонил апелляцию клуба. В тот же день «Химки» объявили, что не примут участия в сезоне РПЛ-2025/2026. 18 июня подмосковный клуб прекратил своё существование.

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