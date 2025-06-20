В РФС заявили, что долги «Химок» в будущем могут перейти новому клубу Московской области

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном возрождении футбольного клуба «Химки».

«Возрождение «Химок» может произойти, но надо понимать, что они и для себя, и для любых новых клубов из Московской области гипотетически создали дополнительные сложности. Если ФИФА признает это спортивным правопреемством, все долги «Химок», вполне возможно, будут предъявлены новому клубу, как это было с «Нижним Новгородом» и «Волгой». Учитывая объём долгов «Химок», это может стать проблемой. Думаю, их ещё не раз вспомнят», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.