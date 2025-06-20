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Набабкин прокомментировал возможное назначение Челестини в ЦСКА

Набабкин прокомментировал возможное назначение Челестини в ЦСКА
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о выборе нового тренера для армейской команды. В частности, он отреагировал на слухи о возможном назначении в ЦСКА Фабио Челестини. 9 июня пост главного тренера армейцев покинул Марко Николич.

«Я читал про Челестини. Трудно сказать, насколько это хороший выбор. Если клуб решил пригласить этого специалиста, они знают больше информации. Значит, он подходит команде. Думаю, российских специалистов они тоже рассматривали, но по какой-то причине пришли именно к Челестини», — сказал Кирилл Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

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