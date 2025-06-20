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«Челси» провёл переговоры о покупке нападающего «Вест Хэма» Кудуса

«Челси» провёл переговоры о покупке нападающего «Вест Хэма» Кудуса
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Лондонский «Челси» связался с «Вест Хэмом» по поводу возможного трансфера нападающего Мохаммеда Кудуса. Клуб Тодда Боули готов включить в сделку обмен своих игроков, но «Вест Хэм» рассматривает только денежную компенсацию.

Как сообщает The Guardian, в контракте Кудуса прописаны отступные в £ 85 млн (€ 99,5 млн), но этот пункт контракта действителен для команд АПЛ до 10 июля. Нападающий из Ганы хочет перейти в «Челси» после сложного отрезка в «Вест Хэме». В минувшем сезоне Кудус забил пять голов и отдал три результативные передачи в 32 матчах чемпионата Англии.

Кроме этого, приводится информация, что главный тренер «Челси» Энцо Мареска стремится укрепить в команде позицию левого вингера. Лондонцы также интересуются бразильцем Жуаном Педро из «Брайтона» и вингером «Боруссии» Дортмунд Джейми Байно-Гиттенсом, чья покупка остаётся приоритетной.

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