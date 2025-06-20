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Анатолий Тимощук высказался о возможном возвращении Ивана Сергеева в «Зенит»

Анатолий Тимощук высказался о возможном возвращении Ивана Сергеева в «Зенит»
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Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук оценил возможность возвращения нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в команду сине-бело-голубых.

«Я думаю, что более конкретную информацию мы узнаем в ближайшее время. «Зенит» ранее уже принял решение и расстался с Ваней. В этом нуждался в том числе он сам. Ваня хотел получать игровую практику и больше играть. Поэтому не думаю, что может идти речь о его возвращении. Сейчас наша атакующая линия укомплектована. Если будет принято решение взять кого-то на эту позицию, то игрок должен быть очень сильным и нужным главному тренеру. Возможно, в условиях контракта Вани есть опция приоритетного выкупа, но я лично об этом не знаю. Так что лучше адресовать этот вопрос руководству.

Ваню мы ценили и ценим сейчас как человека, как футболиста. Через какое-то время он опять адаптировался в «Крыльях Советов», забил нам в Петербурге очень важные для его команды мячи. Я могу пожелать ему только удачи. В любом случае право выбора будет стоять лично за ним. Уверен, он примет то решение, которое будет ему комфортно», — сказал Анатолий Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

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