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Мареска высказался об адаптации «Челси» к жаркой погоде в США

Мареска высказался об адаптации «Челси» к жаркой погоде в США
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Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о жаркой погоде в США, где проходит клубный чемпионат мира. В игре 2-го тура «Челси» встретится с бразильским «Фламенго» сегодня, 20 июня.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы стараемся расставлять приоритеты в том, что считаем очень важным, особенно в тактическом аспекте. Причина в большом количестве игр и тренировок, из-за которых игроки, как люди, не могут быть в форме на 100% в течение 11 месяцев. Даже сегодня утром мы провели тренировку, где после разминки основное внимание уделили тактическому аспекту. Это непросто из-за температуры, и это одна из причин, по которой мы стараемся проводить ротацию игроков.

То же самое происходит не только с нами, но и с другими командами. К сожалению для нас, бразильские команды, возможно, больше привыкли играть при такой температуре, но это не имеет значения. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы выиграть матч», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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