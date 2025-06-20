Мареска высказался об адаптации «Челси» к жаркой погоде в США

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о жаркой погоде в США, где проходит клубный чемпионат мира. В игре 2-го тура «Челси» встретится с бразильским «Фламенго» сегодня, 20 июня.

«Мы стараемся расставлять приоритеты в том, что считаем очень важным, особенно в тактическом аспекте. Причина в большом количестве игр и тренировок, из-за которых игроки, как люди, не могут быть в форме на 100% в течение 11 месяцев. Даже сегодня утром мы провели тренировку, где после разминки основное внимание уделили тактическому аспекту. Это непросто из-за температуры, и это одна из причин, по которой мы стараемся проводить ротацию игроков.

То же самое происходит не только с нами, но и с другими командами. К сожалению для нас, бразильские команды, возможно, больше привыкли играть при такой температуре, но это не имеет значения. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы выиграть матч», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».