Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Ненахов надеется, что клуб решит проблему с баном ФИФА на трансферы

Игрок «Локомотива» Ненахов надеется, что клуб решит проблему с баном ФИФА на трансферы
Комментарии

Футболист московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, как провёл отпуск, а также высказался о наложенном трансферном бане на железнодорожников со стороны ФИФА.

«Отлично провёл отпуск с семьёй, всё как всегда. Успел отдохнуть, подготовиться к сборам, поэтому сейчас с новыми силами будем готовиться к новому чемпионату.

Что касается усиления состава, посмотрим по тренировкам. Так тяжело сказать. Если ребята пришли завоёвывать что-то, конечно, будет хорошо. Я надеюсь, что «Локомотив» справится с баном ФИФА на трансферы. Исправит всё, и у нас не будет никаких проблем в начале сезона», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Владислав Радимов высказался о ситуации с трансферным баном «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android