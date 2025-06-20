Игрок «Локомотива» Ненахов надеется, что клуб решит проблему с баном ФИФА на трансферы

Футболист московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, как провёл отпуск, а также высказался о наложенном трансферном бане на железнодорожников со стороны ФИФА.

«Отлично провёл отпуск с семьёй, всё как всегда. Успел отдохнуть, подготовиться к сборам, поэтому сейчас с новыми силами будем готовиться к новому чемпионату.

Что касается усиления состава, посмотрим по тренировкам. Так тяжело сказать. Если ребята пришли завоёвывать что-то, конечно, будет хорошо. Я надеюсь, что «Локомотив» справится с баном ФИФА на трансферы. Исправит всё, и у нас не будет никаких проблем в начале сезона», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.