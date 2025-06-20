Ненахов: для «Локомотива» сезон был скомканным, весной было тяжело залезть в тройку

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о сезоне-2024/2025, по итогам которого команда заняла шестое место в РПЛ.

«Первая часть сезона неожиданно хорошая была, а вторая часть сезона неожиданно плохой. Поэтому впечатление скомканное на самом деле. Если брать объективно, то я думаю, что заняли то, что должны были занять. Такое же количество очков, как и в позапрошлом сезоне.

Мне хотелось бы, конечно, прогрессировать в этом плане, потому что у нас были все предпосылки после первой части сезона забираться на высокие позиции. Откровенно говоря, вторую часть сезона начали плохо. Ничья с Махачкалой, по-моему, ничья ещё с кем-то была. Потеряв очки, весной было уже тяжело залезть в тройку», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.