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Ненахов: для «Локомотива» сезон был скомканным, весной было тяжело залезть в тройку

Ненахов: для «Локомотива» сезон был скомканным, весной было тяжело залезть в тройку
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о сезоне-2024/2025, по итогам которого команда заняла шестое место в РПЛ.

«Первая часть сезона неожиданно хорошая была, а вторая часть сезона неожиданно плохой. Поэтому впечатление скомканное на самом деле. Если брать объективно, то я думаю, что заняли то, что должны были занять. Такое же количество очков, как и в позапрошлом сезоне.

Мне хотелось бы, конечно, прогрессировать в этом плане, потому что у нас были все предпосылки после первой части сезона забираться на высокие позиции. Откровенно говоря, вторую часть сезона начали плохо. Ничья с Махачкалой, по-моему, ничья ещё с кем-то была. Потеряв очки, весной было уже тяжело залезть в тройку», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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