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Владелец «Ботафого» назвал победу над «ПСЖ» не самой большой в своей карьере

Владелец «Ботафого» назвал победу над «ПСЖ» не самой большой в своей карьере
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Джон Текстор, владелец «Ботафого» и «Лиона», поделился эмоциями после победы своего клуба над «ПСЖ» на групповом этапе клубного чемпионата мира со счётом 1:0. Бизнесмен отметил отличную игру своей команды, но высказался о меньшей значимости этого результата по сравнению с победой в турнирах в Южной Америке.

«Они [ПСЖ] так много выиграли и так хороши. Победа в этом матче значит для нас очень много. У нас был свой момент, и мы вышли вперёд. Мы играли сердцем. Это как финал Кубка Либертадорес («Ботафого» победил «Атлетико Минейро» 3:1 в 2024 году. – Прим. «Чемпионата»), нас было 10 против 11, мы не должны были выигрывать этот матч, но эти ребята нашли способ.

Это моя не самая большая победа в футболе. Южная Америка важна, Кубок Либертадорес невероятен. Но этот вечер был особенным, потому что нам нечасто выпадает возможность играть за пределами Бразилии и встречаться с лучшими командами мира», – приводит слова Текстора RMC Sport.

Единственный мяч в игре с парижским клубом забил Игор Жезус. После этого результата «Ботафого» возглавил таблицу группы B клубного чемпионата мира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа B. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
0 : 1
Ботафого
Рио-де-Жанейро, Бразилия
0:1 Жезус – 36'    
Расписание клубного чемпионата мира
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