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Максим Ненахов: не пора ли Батракову в Европу? Пусть в РПЛ два-три сезона покажет уровень

Максим Ненахов: не пора ли Батракову в Европу? Пусть в РПЛ два-три сезона покажет уровень
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Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о победе одноклубника Алексея Батракова в премии «Чемпионата» «Лучший молодой футболист сезона РПЛ».

— Батракова признали лучшим молодым игроком.
— Заслуженно всё. По-моему, он больше всех голевых действий сделал.

— Не пора ли Батракову в Европу?
— Об этом разговоров нет. Так каждый год говорят про какого-то молодого футболиста, который себя проявляет, и сразу в первый год его пытаются куда-то в Европу отправить. Пусть сначала тут хотя бы два-три сезона покажет свой уровень, а не только один сезон. Тогда уже можно говорить о Европе, — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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