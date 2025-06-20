Максим Ненахов: не пора ли Батракову в Европу? Пусть в РПЛ два-три сезона покажет уровень

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов высказался о победе одноклубника Алексея Батракова в премии «Чемпионата» «Лучший молодой футболист сезона РПЛ».

— Батракова признали лучшим молодым игроком.

— Заслуженно всё. По-моему, он больше всех голевых действий сделал.

— Не пора ли Батракову в Европу?

— Об этом разговоров нет. Так каждый год говорят про какого-то молодого футболиста, который себя проявляет, и сразу в первый год его пытаются куда-то в Европу отправить. Пусть сначала тут хотя бы два-три сезона покажет свой уровень, а не только один сезон. Тогда уже можно говорить о Европе, — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.