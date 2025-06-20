«Балтика» отправила защитника в аренду в «Шинник»

20-летний защитник Никита Бозов продолжит карьеру в ярославском «Шиннике» на правах аренды из калининградской «Балтики». Об этом сообщила пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Шинник» заключено соглашение о переходе защитника Никиты Бозова на правах аренды до 30 июня 2026 года.

Никита пополнил ряды балтийцев в июле. За главную команду бело-синих принял участие в двух кубковых матчах прошлого сезона, за вторую команду «Балтики» Бозов провёл 16 матчей, в которых отметился тремя голами. Желаем Никите успешной аренды!» — написано в сообщении калининградского клуба.