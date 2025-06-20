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В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с трансферным баном от ФИФА

В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с трансферным баном от ФИФА
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных выразил уверенность, что в ближайшие дни запрет на регистрацию новых игроков, наложенный на клуб со стороны Международной федерации футбола (ФИФА), будет снят.

«Уверен, в ближайшие дни ситуация будет снята. Найти же надо, куда выплачивать. Как я понимаю, вышли немецкие юристы, представляющие их интересы. Клуб сейчас связывается с ними, чтобы ситуацию закрыть», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новых игроков в течение трёх трансферных окон из-за долга по компенсации «Мариуполю» за трансфер защитника Марка Мампасси.

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