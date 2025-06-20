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Ненахов: все рады, что Галактионов продолжает работать в «Локо» — перемены тяжело даются

Ненахов: все рады, что Галактионов продолжает работать в «Локо» — перемены тяжело даются
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Футболист «Локомотива» Максим Ненахов высказался о главном тренере железнодорожников Михаиле Галактионове.

— В конце сезона было много разговоров о том, что могут поменять Михаила Галактионова. Вы рады, что он остаётся главным тренером и продолжает работать?
— Конечно. Я думаю, все ребята рады. Во-первых, мы уже привыкли к нему, уже третий год как-никак вместе. Во-вторых, на самом деле, перемены всё равно всегда тяжело даются. Неизвестно, кто придёт, неизвестно, какая будет тактика, как ребята воспримут. Коллектив всегда тяжело выстраивать, это тяжёлая работа. Я сам прошёл уже много тренеров в «Локомотиве», поэтому это не так легко, — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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