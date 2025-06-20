Палмер рассказал, что написал его дядя, проживающий в Бразилии, перед игрой с «Фламенго»

Полузащитник английского «Челси» Коул Палмер рассказал о сообщениях от дяди из Бразилии перед матчем клубного чемпионата мира с «Фламенго». Встреча состоится сегодня, 20 июня. Начало игры — в 21:00 мск.

«Мой дядя живёт в Бразилии, и вчера он написал мне, что это одна из самых сильных команд в стране.

Это всё, о чём они говорят, так что я ожидаю, что это будет хорошая игра. Мой дядя живёт там уже 10 лет, и он прислал мне сообщение со словами: «Пожалуйста, забей!» — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира с победы в матче с американским «Лос-Анджелесом» со счётом 2:0.