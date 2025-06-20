Анатолий Тимощук рассказал о будущем полузащитника «Зенита» Васильева

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о будущем полузащитника Дмитрия Васильева.

«После повреждения Васильев играл за «Зенит-2». Сейчас он находится и тренируется вместе с командой. Кроме того, сейчас к нам возвращаются все игроки, у которых закончились арендные соглашения.

Если мы берём его как молодого перспективного футболиста, ему, как и всем остальным, нужно больше игровой практики. В любом случае решение и по этому вопросу, и по другим футболистам мы будем принимать, отталкиваясь от интересов команды и в том числе от помощи нашим игрокам», — рассказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.