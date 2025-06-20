Игрок «ПСЖ» Заир-Эмери — о поражении от «Ботафого»: счёт не отражает матча

Полузащитник «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери после поражения 0:1 от «Ботафого» на групповом этапе клубного чемпионата мира высказался о несправедливости итогового счёта, но при этом отметил хорошую игру соперника.

«Это был тяжёлый матч с хорошей бразильской командой, которая играет интенсивно и вступает в единоборства. Но я думаю, что счёт не отражает матча, потому что мы всё время владели мячом и могли создавать моменты, но не реализовывать их. Я думаю, что мы очень хорошая команда, и мы должны сохранять ту же динамику и извлекать выгоду из наших возможностей. Мы подходим к каждому матчу одинаково, мы всегда стараемся отдать все силы и делать то, что просит от нас тренер. У нас остался один матч, он не закончен. Мы должны идти на победу в следующем матче, чтобы пройти квалификацию», – цитирует Заира-Эмери официальный сайт «ПСЖ».

Парижский клуб в игре с «Ботафого» владел мячом 74% времени, при этом нанёс меньше ударов в створ ворот, чем клуб из Бразилии. Следующий матч «ПСЖ» сыграет с «Сиэтл Саундерс» 23 июня.