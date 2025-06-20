Александр Головин выставлен на трансфер «Монако», но предложений пока нет — источник

Российский полузащитник Александр Головин может покинуть «Монако» этим летом. Клуб выставил хавбека на трансферный рынок, но предложений по нему пока не получал. Об этом сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

Также французские СМИ сообщают, что «Монако» хочет продать нескольких игроков, чтобы подписать на их места более молодых новичков.

Напомним, в завершившемся сезоне Александр Головин принял участие в 29 матчах в составе «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. 29-летний российский полузащитник выступает за «Монако» с июля 2018 года. Он перебрался во Францию из ПФК ЦСКА.