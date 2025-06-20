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Тимощук: все в «Зените» заинтересованы в возвращении чемпионства в Санкт-Петербург

Тимощук: все в «Зените» заинтересованы в возвращении чемпионства в Санкт-Петербург
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук обозначил задачу санкт-петербургского клуба на следующий сезон. Он заявил о намерении сине-бело-голубых вернуть себе чемпионский титул.

«Покупка новых футболистов атаки зависит от схемы, по которой мы будем играть. Естественно, решение о том, сколько игроков нужно в ту или иную линию, принимает главный тренер. Действительно, сейчас в атакующей линии хорошая конкуренция. Я надеюсь, что это принесёт свои плоды. Вы знаете, какие задачи стоят на новый сезон. Все мы заинтересованы в возвращении чемпионства обратно в Санкт-Петербург. Все, кто сейчас работает в команде, должны приносить результат и пользу. Это касается не только атакующей, но и любой другой линии», — сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

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