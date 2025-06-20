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Галактионов рассказал, как удалось убедить Комличенко выбрать «Локомотив», а не «Спартак»

Галактионов рассказал, как удалось убедить Комличенко выбрать «Локомотив», а не «Спартак»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о переходе нападающего Николая Комличенко.

— Как вы оцениваете такие методы привлечения Комличенко в клуб, как это было со звонками Станковича? И как вам удалось убедить Николая выбрать «Локомотив»?
— Для нас очень важно, что, после того, как мы дали по рукам и договор состоялся, игрок и его представитель сдержали своё слово, сделав выбор в пользу «Локомотива». Я спокойно относился к этому, потому что у нас уже был случай с одним из игроков. Мы общались по переходу с иностранным футболистом…

— Маркиньос.
— Это вы сами додумываете. Так вот, который сначала пообещал нам, потом поменял своё решение, затем снова пообещал нам и согласился и потом опять поменял своё решение. Поэтому в этом плане мы уже действовали спокойно. Очень рады, что Коля сдержал своё слово. С нетерпением ждём начала совместной работы, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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