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Полузащитник «Пари НН» Трошечкин отреагировал на назначение Шпилевского главным тренером

Полузащитник «Пари НН» Трошечкин отреагировал на назначение Шпилевского главным тренером
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин отреагировал на назначение Алексея Шпилевского на пост главного тренера нижегородской команды.

«О назначении нового главного тренера я узнал из новостей. Сначала ходили слухи, буквально через неделю информация подтвердилась официально. В последние годы Шпилевского редко упоминали в России, поэтому назначение стало неожиданным. Его имя чаще связывали с другими клубами.

Слышал, что Шпилевский очень требовательный тренер. Как мне кажется, именно таким он и должен быть. Шпилевский добивался хороших результатов в разных странах, и я надеюсь, что нас ждёт такой же успех», – сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.

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