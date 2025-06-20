Полузащитник «Пари НН» Трошечкин отреагировал на назначение Шпилевского главным тренером

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин отреагировал на назначение Алексея Шпилевского на пост главного тренера нижегородской команды.

«О назначении нового главного тренера я узнал из новостей. Сначала ходили слухи, буквально через неделю информация подтвердилась официально. В последние годы Шпилевского редко упоминали в России, поэтому назначение стало неожиданным. Его имя чаще связывали с другими клубами.

Слышал, что Шпилевский очень требовательный тренер. Как мне кажется, именно таким он и должен быть. Шпилевский добивался хороших результатов в разных странах, и я надеюсь, что нас ждёт такой же успех», – сказал Трошечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Сухониным.