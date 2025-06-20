Галактионов прокомментировал новости о возможном переходе Георгия Джикии в «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

— Есть определённые позиции, которые клуб рассматривает. Некорректно называть позиции по отношению к сегодняшним футболистам в команде, потому что они конкурируют. Они стараются добиваться результата и хорошо работать. Если есть игрок, который сделает команду лучше, даст качество и появится шажок вперёд, мы его обязательно рассмотрим.

— Речь идёт о позиции центрального защитника?

— На сегодняшний день у нас комплект в этой позиции. И у нас нет информации об уходе сегодняшних действующих игроков. Все находятся на месте с действующими контрактами, готовятся к старту чемпионата.

— Есть разговоры про Георгия Джикию.

— Нам об этом ничего не известно. Мы не разговаривали с Георгием. Все прекрасно понимают, что Георгий — один из самых титулованных футболистов в российском футболе. Он отыграл сезон в «Химках», но лучше вопрос задать спортивному директору, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.