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Галактионов прокомментировал новости о возможном переходе Георгия Джикии в «Локомотив»

Галактионов прокомментировал новости о возможном переходе Георгия Джикии в «Локомотив»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о работе клуба на трансферном рынке.

— Есть определённые позиции, которые клуб рассматривает. Некорректно называть позиции по отношению к сегодняшним футболистам в команде, потому что они конкурируют. Они стараются добиваться результата и хорошо работать. Если есть игрок, который сделает команду лучше, даст качество и появится шажок вперёд, мы его обязательно рассмотрим.

— Речь идёт о позиции центрального защитника?
— На сегодняшний день у нас комплект в этой позиции. И у нас нет информации об уходе сегодняшних действующих игроков. Все находятся на месте с действующими контрактами, готовятся к старту чемпионата.

— Есть разговоры про Георгия Джикию.
— Нам об этом ничего не известно. Мы не разговаривали с Георгием. Все прекрасно понимают, что Георгий — один из самых титулованных футболистов в российском футболе. Он отыграл сезон в «Химках», но лучше вопрос задать спортивному директору, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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