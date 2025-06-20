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Михаил Галактионов: переговоры об уходе Тикнизяна находятся на завершающей стадии

Михаил Галактионов: переговоры об уходе Тикнизяна находятся на завершающей стадии
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что переговоры по переходу Наира Тикнизяна в европейский клуб находятся на финальной стадии. Ранее СМИ связывали игрока с «Црвеной Звездой» из Сербии.

«Мы оперативно отреагировали на изменения в составе. Прекрасно понимали, что Тимур Сулейманов начнёт сезон в новой команде. У Эдгара Севикяна закончилась аренда, и клуб не будет продлевать её. В завершающей стадии находится ситуация с переходом Наира Тикнизяна в европейский клуб, о котором неоднократно говорилось. Клуб держит своё направление, рассматривая игроков на российском рынке», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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