Михаил Галактионов: переговоры об уходе Тикнизяна находятся на завершающей стадии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что переговоры по переходу Наира Тикнизяна в европейский клуб находятся на финальной стадии. Ранее СМИ связывали игрока с «Црвеной Звездой» из Сербии.

«Мы оперативно отреагировали на изменения в составе. Прекрасно понимали, что Тимур Сулейманов начнёт сезон в новой команде. У Эдгара Севикяна закончилась аренда, и клуб не будет продлевать её. В завершающей стадии находится ситуация с переходом Наира Тикнизяна в европейский клуб, о котором неоднократно говорилось. Клуб держит своё направление, рассматривая игроков на российском рынке», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.