Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лос-Анджелес — Эсперанс Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси: мы с Роналду не друзья, но всегда относились друг к другу с большим уважением

Месси: мы с Роналду не друзья, но всегда относились друг к другу с большим уважением
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался об историческом противостоянии с футболистом саудовского «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Я очень уважаю и восхищаюсь Криштиану Роналду и его карьерой, которую он сделал и продолжает делать. Он по-прежнему выступает на самом высоком уровне.

Соперничество с ним было на поле… Каждый из нас хотел сделать всё возможное для нашей команды. Всё оставалось на поле. Вне поля мы два обычных парня. Мы не друзья, потому что не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Месси и Роналду часто пересекались на поле, когда выступали в чемпионате Испании за «Барселону» и мадридский «Реал» соответственно.

Материалы по теме
Магический штрафной Месси подарил важнейший камбэк! Насыщенный день на КЧМ-2025. Видео
Магический штрафной Месси подарил важнейший камбэк! Насыщенный день на КЧМ-2025. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android